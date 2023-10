Ισραηλινός στρατός: «Βρήκαμε πτώματα Ισραηλινών που είχαν απαχθεί»

Με τον πλέον δραματικό τρόπο επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης του ισραηλινού στρατού για την ανεύρευση αμάχων που είχαν απαχθεί, υπάρχουν απώλειες.

Ειδικότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, όγδοη ημέρα από την έναρξη της πολεμικής επιχείρησης κατά της Χαμάς ότι βρήκε στην Λωρίδα της Γάζας «πτώματα» ισραηλινών ομήρων οι οποίοι απήχθησαν από την τρομοκρατική οργάνωση κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Βρήκαμε και εντοπίσαμε στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας πτώματα Ισραηλινών που είχαν απαχθεί», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Εξωτερικών.

