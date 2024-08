Ισραηλινός στρατός: Εξολοθρεύθηκε ο εγκέφαλος της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ, διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια Λωρίδα της Γάζας τον περασμένο μήνα, επιβεβαίωσαν με ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

The IDF confirmed that Hamas commander Mohammed Deif was killed in an Israeli airstrike, conducted in coordination with the Shin Bet security agency on July 13