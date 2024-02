Ισραήλ – Επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν από τον υπουργό Εθν. Ασφάλειας: Ο Τραμπ δεν θα μας εμπόδιζε στη Γάζα

“Ο Τζο Μπάιντεν παρεμποδίζει την πολεμική προσπάθεια του Ισραήλ“, δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ σε συνέντευξη στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal υποστηρίζοντας μάλιστα ότι “αντί να δώσει την πλήρη υποστήριξή του, ο αμερικανός πρόεδρος ασχολείται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα, η οποία πηγαίνει στη Χαμάς”.

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στην εξουσία, η συμπεριφορά των ΗΠΑ θα ήταν εντελώς διαφορετική», πρόσθεσε ο ακροδεξιός υπουργός της ισραηλινής κυβέρνησης.

WSJ gives the floor to Israeli minister Itamar Ben Gvir, an Indicted terrorist & criminal, with an impressive record of fascist statements to pour out his plans for ethnic cleansing in Gaza. He also goes against Biden, for not being enough genocidal according to his standards. pic.twitter.com/qHmLn6o5Oh