Iσραήλ – Χεζμπολάχ: Οι ΗΠΑ πιέζουν για διπλωματική λύση – Σενάρια συντριβής της ισραηλινής αεράμυνας

Εντείνεται η παγκόσμια ανησυχία για ανάφλεξη νέου μετώπου στη Μέση Ανατολή, καθώς τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός και η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο αντάλλαξαν νέα σφοδρά πυρά. Το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, αποκαλύπτει ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσιγκτον για τον σχεδιασμό του να μεταφέρει στρατιωτικές δυνάμεις στον βορρά ως προετοιμασία για μια πιθανή επίθεση κατά της Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε ευθέως το Τελ Αβίβ να αποφύγει την κλιμάκωση, πυροδοτώντας τα σενάρια ότι η ισραηλινή αεράμυνα θα συντριβείστην αναμέτρηση με τις φιλοϊρανικές δυνάμεις του Λιβάνου.

Δεκάδες ρουκέτες εκτόξευσε το τελευταίο 24ωρο η Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, ενώ ο ισραηλινός στρατός έπληξε αποθήκες όπλων και πυρομαχικών της οργάνωσης στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN οι Ισραηλινοί σχεδιάζουν να μετακινήσουν δυνάμεις και πόρους από τη νότια Γάζα στο βόρειο Ισραήλ, στο πλαίσιο προετοιμασιών για ενδεχόμενο πλήγμα εναντίον της Χεζμπολάχ, καθώς είναι αποφασισμένοι να δημιουργήσουν ζώνη ασφαλείας στα βόρεια σύνορα.

Το CNN έχει πληροφορίες πως Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι στην περίπτωση ολοκληρωτικού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, η ισραηλινή αεράμυνα στο Βορρά με το ηλεκτρονικό σύστημα Iron Dome θα μπορούσε να συντριβεί.

Οι ΗΠΑ πιέζουν για διπλωματική λύση με τον Άντονι Μπλίνκεν να «υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στο Λίβανο», μετά τη συνάντηση που είχε με κορυφαία Ισραηλινά στελέχη.



«Προφανώς αυτά τα σχόλια είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικά. Η Χεζμπολάx πρέπει να σταματήσει να απειλεί οποιονδήποτε. Προτιμούμε η Χεζμπολάχ να επιδιώξει διπλωματική λύση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Άρθουρ Μίλερ.

Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση: «Η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί ως μέρος της προσπάθειας εξεύρεσης λύσης στην περιοχή είτε με ζητήματα ανθρωπιστικής φύσης είτε εκκενώσεις πολιτών τρίτων χωρών από την περιοχή», τόνισε ο Κωνσταντίνος Κόμπος.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τις απειλές που διατυπώθηκαν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της προς την Κυβέρνηση και τον αδελφό λαό της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι «η απειλή χρήσης βίας συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Στο νότιο μέτωπο, τη Λωρίδα της Γάζας, οι μάχες συνεχίζονται ανάμεσα σε μονάδες του ισραηλινού στρατού και ενόπλους της Χαμάς στη Ράφα, αλλά και στον κεντρικό τομέα.

Ενώ ο Βορράς απειλείται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αδύνατον να φτάσει.

Συγκλονίζουν οι εικόνες των αποστεωμένων παιδιών από το νοσοκομείο Αμάλ Αουντάν.

🚨 Director of Kamal Adwan Hospital in the northern Gaza Strip:



We have not received any essential supplies in the northern Gaza Strip, especially children's food.



Some diseases are re-emerging, such as hepatitis and gastroenteritis.



The absence of healthy food and clean water… pic.twitter.com/93Mx9cCuwm