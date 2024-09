Ισραήλ: Συνεχίζει να «σφυροκοπά» κτίρια στη Βηρυτό – «Νεκρός» ο Νασράλα, λένε ισραηλινές πηγές

Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά τη Βηρυτό με αεροπορικές επιδρομές στοχεύοντας τρία κτίρια όπου, όπως θεωρεί, η Χεζμπολάχ αποθηκεύει όπλα. Νωρίτερα είχε καλέσει τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες περιοχές.

«Οι IDF (στρατιωτικές δυνάμεις) διεξάγουν επί του παρόντος στοχευμένα πλήγματα σε όπλα που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και τα οποία ήταν αποθηκευμένα κάτω από κτίρια πολιτών», ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

⚡️The 🇮🇱Israeli Air Force struck Hezbollah weapons in the suburbs of 🇱🇧Beirut pic.twitter.com/rqDZMnNVvQ