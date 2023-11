Iσραήλ: Στο νοσοκομείο ο Ταϊλανδός πρέσβης για να δει τους 14 συμπατριώτες του που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς

Tην ώρα που οι προβολείς της δημοσιότητας έχουν πέσει κυρίως στους 26 Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς, 14 Ταϊλανδοί βρίσκονται ακόμη σε νοσοκομεία του Ισραήλ περιμένοντας τον επαναπατρισμό τους στη χώρα τους.

Όπως έκανε γνωστό ο ιστότοπος Times of Israel ο πρέσβης της Ταϊλάνδης τους επισκέφθηκε σήμερα στο νοσοκομείο όπου παραμένουν μετά την απελευθέρωσή τους οι συμπατριώτες του. Πρόκειται για 13 άνδρες και 1 γυναίκα που αφέθησαν ελεύθεροι χάρη στην ξεχωριστή συμφωνία της Χαμάς με την Ταϊλάνδη που έγινε με τη διαμεσολάβηση του Ιράν.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου, λόγω του γεγονότος ότι οι Ταϊλανδοί δεν έχουν οικογένεια στο Ισραήλ, οι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό τους περιποιούνται ως ότου επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή να επιστρέψουν στην παλιά ζωή τους ως εργαζόμενοι στο Ισραήλ.

Live update: Thai ambassador visits 14 Thai hostages, freed from Gaza, in Israeli hospital https://t.co/jBcyG4zoKC . Click to read ⬇️