Ισραήλ: Ο στρατός μεταδίδει εικόνες από την υπόγεια σήραγγα όπου κρατούνταν και δολοφονήθηκαν οι έξι όμηροι

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τρίτης εικόνες από τη στενή υπόγεια σήραγγα στην οποία είπε ότι βρήκε έξι πτώματα ομήρων “δολοφονημένων από τη Χαμάς” πριν από περίπου δέκα ημέρες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐀𝐆𝐄: IDF Spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, reveals the underground terrorist tunnel where Hersh, Eden, Carmel, Ori, Alex and Almog were held in brutal conditions and murdered by Hamas. pic.twitter.com/edlfi4lR8U