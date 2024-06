Ισραήλ -Απελευθέρωση ομήρων: Σφοδρές μάχες και απώλειες στην επιχείρηση με κωδική ονομασία «σπόροι καλοκαιριού»

Η 25χρονη Νόα Αργκαμάνι πέφτει συγκινημένη στην αγκαλιά του πατέρα της ύστερα από 8 μήνες αιχμαλωσίας. Είναι μία από τους τέσσερις ομήρους που απελευθέρωσε ο ισραηλινός στρατός, στη μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης από την έναρξη του πολέμου. Η Αργκαμάνι υπήρξε ένα από τα πρόσωπα-σύμβολα του δράματος των ομήρων όταν πλάνα από την απαγωγή της στο μουσικό φεστιβάλ από δύο άνδρες της Χαμάς πάνω σε μηχανή είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο με εκείνη να φωνάζει έντρομη: «Μην με σκοτώσετε». Η κοπέλα φέρεται να βρέθηκε μόνη της σε σπίτι στο Νουσεϊράτ και για την απελευθέρωσή της έγιναν μάχες και υπήρξαν απώλειες σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Σε άλλο σπίτι που απείχε 200 μέτρα φέρεται να απελευθερώθηκαν οι άλλοι τρείς όμηροι, o 27χρονος Αντρέι Κοζλόφ, ο 40χρονος Σλόμι Ζιβ και ο ηλικίας 21 ετών Αλμόρ Μέιγκ Ζον.

Όπως περιέγραψε η ισραηλινή τηλεόραση «έκρηξη χαράς επικρατεί σε όλο το Ισραήλ και ακόμα και οι λουόμενοι πανηγυρίζουν ενώ ναυαγοσώστης ανακοινώνει την είδηση από τα μεγάφωνα».



Πανηγυρικό το κλίμα και κατά την προσγείωση του ελικοπτέρου που μετέφερε τους ομήρους ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί κατά μήκος του δρόμου από τον οποίο περνούσαν τα ασθενοφόρα με τους απαχθέντες. Το νέο της απελευθέρωσης των ομήρων έγινε δεκτό με πανηγυρισμούς από Ισραηλινούς και στην Αθήνα.

Israelis travelling in Greece sing Israel's national anthem after hearing that hostages were rescued today 💙 pic.twitter.com/fESZ5HUZjq

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διέσωσε τους ομήρους εν μέσω πυρών κάνοντας έφοδο σε δύο σπίτια σε μία περίπλοκη επιχείρηση στο Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα με τη συμμετοχή εκατοντάδων στρατιωτών και αστυνομικών των ειδικών δυνάμεων.



«Ηταν μία επιχείρηση υψηλού ρίσκου που βασίστηκε σε ακριβείς πληφορίες ενώ οι προετοιμασίες άρχισαν πριν από αρκετές εβδομάδες», σύμφωνα με στρατιωτικό ανακοινωθέν.

Bringing them home:

The moment we rescued 3 of the 4 hostages from the heart of Gaza. pic.twitter.com/NkQvXJ9ChT