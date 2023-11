Ισπανία: Μετά τα επεισόδια από ακροδεξιούς ξεκίνησε και η αντιπαράθεση για τη χρήση των δακρυγόνων

Με τους δρόμους της Μαδρίτης να έχουν ανάψει από διαμαρτυρίες κατά της αμνηστίας, η δράση της αστυνομίας σε αυτές τις διαδηλώσεις επανέφερε τη χρήση δακρυγόνων στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Οι κατηγορίες για διάλυση της διαδήλωσης μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του PSOE στο Ferraz προκάλεσαν σκληρή κριτική από το PP και, κυρίως, από το Vox, που κάλεσε σε αυτές τις κινητοποιήσεις και που ζήτησε από τις δυνάμεις ασφαλείας να μην υπακούσουν σε ” παράνομες εντολές».

Στη διαδήλωση μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του PSOE στην οδό Ferraz στη Μαδρίτη τη Δευτέρα, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα κατά των διαδηλωτών, προκαλώντας κριτική από το PP και το Vox αλλά και από ορισμένα αστυνομικά συνδικάτα.

Η Εθνική Αστυνομία υπεραμύνθηκε των ενεργειών της υπογραμμίζοντας ότι προέβη σε «ανάλογες» κατηγορίες σε μια ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα τρεις συλληφθέντες.

Στην αρχή, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, απελευθέρωσαν κάνιστρα «ακίνδυνου» καπνού ως «προειδοποίηση για την επικείμενη επέμβαση». Οι πράκτορες εντόπισαν την παρουσία περίπου 200 ατόμων που πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς , στα οποία απάντησαν τότε εκτοξεύοντας δακρυγόνα.

Η Vox επέκρινε ότι αυτά τα αέρια εκτοξεύτηκαν «κατά οικογενειών, εναντίον ανηλίκων και φιλήσυχων», γεγονός που δείχνει, κατά τη γνώμη της, «ότι υπήρξε σκόπιμη απόφαση της κυβέρνησης να καταστρέψει αυτό το κάλεσμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος, Santiago Abascal. Το PP έχει καταγγείλει ότι οι διαδηλωτές αντιμετωπίζονται σαν να ήταν CDR. Τα συνδικάτα JUPOL και CEP συμμετείχαν επίσης στην κριτική.

Η χρήση των δακρυγόνων επιτρέπεται στην Ισπανία και συνηθίζεται για να διαλύει πλήθη. Η Αστυνομία και η Πολιτική Φρουρά κατέφυγαν σε τουλάχιστον 30 περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου σε αυτά που είναι γνωστά στην αστυνομία ως «δακρυγόνα». Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν η τραγωδία του φράχτη της Μελίγια το 2022, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 23 μετανάστες. Οι πληροφορίες προσφέρθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους από την κυβέρνηση του Pedro Sánchez σε κοινοβουλευτική απάντηση, την οποία συμβουλεύτηκε η Europa Press.

Τα δοχεία καπνού – χωρίς δακρυγόνα – έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί 26 φορές από το 2019

Τι είναι όμως ακριβώς τα δακρυγόνα; Πότε είναι νόμιμη η χρήση τους; Τι επιπτώσεις έχουν στην υγεία;

Η χρήση δακρυγόνων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις καταστολής και αντιμετώπισης ταραχών σε όλο τον κόσμο.

Συνίσταται στη ρίψη βομβών με αέριο στους διαδηλωτές που προκαλεί κυρίως ερεθισμό των ματιών και δακρύρροια, εξ ου και το όνομά τους, αν και η υψηλή έκθεση μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρές επιπτώσεις.

Συνήθως περιέχουν βενζυλοβρωμίδιο ή αέριο CS (χλωροβενζυλιδενο μηλονονιτρίλιο) ως χημική ουσία.

Άρχισαν να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αν και μετά από εκείνη τη σύγκρουση απαγορεύτηκε η χρήση τους σε πολέμους και έγιναν ευρέως διαδεδομένες μεταξύ των πολιτικών αστυνομικών δυνάμεων.

Τι επιπτώσεις έχουν στην υγεία;

Προκαλούν φαγούρα, κάψιμο και δάκρυα στα μάτια και επίσης κνησμό και ερυθρότητα στο δέρμα.

Μια μελέτη του 2016 που δημοσιεύτηκε στο Annals of the New York Academy of Sciences διαπίστωσε ότι μπορούν επίσης να προκαλέσουν βλάβη στους πνεύμονες και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα υγείας.

Κατά την εισπνοή μπορεί να προκαλέσει βήχα, αίσθημα πνιγμού, σιελόρροια και σφίξιμο στο στήθος. Αυτά τα αποτελέσματα συνήθως υποχωρούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε ανοιχτούς χώρους, αν και η καταχρηστική χρήση του ή σε κλειστούς χώρους μπορεί επίσης να προκαλέσει εμετό, διάρροια ή σοβαρή βλάβη στα μάτια, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση. Η ρίψη βομβών αερίου προκαλεί επίσης ζημιά στο κεφάλι ή μέρος του σώματος εάν εκτοξευθεί ακατάλληλα – δεν είναι νόμιμο να πετάξετε απευθείας σε ανθρώπους.

Δεν υπάρχει διεθνής νομοθεσία που να αποτρέπει την υπερβολική χρήση αυτού του αερίου, κάτι που έχει καταγγείλει η Διεθνής Αμνηστία.

Αυτός ο οργανισμός έχει τεκμηριώσει κατάχρηση αυτής της τεχνικής σε 115 χώρες από το 2020, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν, του Περού, του Ισημερινού και του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, σε πολλές από τις οποίες έχει προκαλέσει θανάτους και τραυματισμούς. Στο Περού, για παράδειγμα, η αστυνομική βία – όχι μόνο με δακρυγόνα – προκάλεσε 49 θανάτους το 2022, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η AI έχει εκδώσει περίπου 30 συστάσεις για περιορισμένη χρήση: χρησιμοποιήστε το μόνο σε περιπτώσεις γενικευμένης βίας και ποτέ εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, μην το στρέφετε εναντίον ανθρώπων απευθείας ή μην το χρησιμοποιείτε σε κλειστούς ή περιορισμένους χώρους από τους οποίους δεν μπορούν να φύγουν οι διαδηλωτές.

Πηγή: RTVE.e

Μετάφραση: Αθανάσιος Ρούντος

