Ισόβια κάθειρξη για 23 δολοφονίες με ρατσιστικά κίνητρα στο Τέξας – Ο δράστης δήλωσε ένοχος «για να αποφύγει τη θανατική ποινή»

Ο δράστης της σφαγής του 2019 σε ένα σουπερμάρκετ της ισπανόφωνης κοινότητας του Ελ Πάσο, στο Τέξας, δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ο Πάτρικ Κρούσιους, που τότε ήταν 21 ετών και είχε ασπαστεί τη θεωρία της υπεροχής της λευκής φυλής, είχε καταδικαστεί και το 2023 από ομοσπονδιακό δικαστήριο σε 90 φορές ισόβια για τις δολοφονίες 23 ανθρώπων σε αυτήν την πόλη, που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με το Μεξικό. Σήμερα, κατέληξε σε συμφωνία με τις πολιτειακές δικαστικές αρχές του Τέξας και δήλωσε ένοχος για να αποφύγει τη θανατική ποινή.

