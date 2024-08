Ισμαήλ Χανίγια: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του ηγέτη της Χαμάς στο Κατάρ – Συμβολική επιμνημόσυνη δέηση και στην Αγία Σοφία

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην κηδεία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Ντόχα του Κατάρ, μετά τη δολοφονία του στις 31 Ιουλίου στην Τεχεράνη.

Οι πενθούντες παρατάχθηκαν για κηδεία μέσα στο τέμενος Ιμάμ Μοχάμεντ μπιν Αμπντούλ Ουαχάμπ. Άλλοι προσεύχονταν σε χαλάκια έξω, σε θερμοκρασίες που έφταναν τους 44 βαθμούς Κελσίου.

To φέρετρό του μεταφέρθηκε για λίγο στο τζαμί πριν φύγει ξανά για ταφή στο Λουσαΐλ, βόρεια της πρωτεύουσας του Κατάρ.

A video from the funeral prayer to send off late Hamas leader Ismail Haniyeh in Doha, Qatar, following his assassination by the Israeli occupation in Iran. pic.twitter.com/CxX11JT3ot