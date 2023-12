Ισλανδία – Ηφαίστειο: Η ρύπανση από τα αέρια ενδέχεται να πλήξει την ισλανδική πρωτεύουσα τις επόμενες ώρες (live)

Η λάβα από την ηφαιστειακή έκρηξη βόρεια του Γκρίνταβικ στη νοτιοδυτική Ισλανδία, αναδύεται από μια ρωγμή στην επιφάνεια της γης που έχει μήκος περίπου 3,5 χιλιομέτρων και αναπτύσσεται ραγδαία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας έχει προειδοποιήσει ότι η κοντινή πόλη Γκρίνταβικ μπορεί να κινδυνεύει.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας συνεχίζει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις μονάδες πολιτικής προστασίας και αντίδρασης στην περιοχη ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση επιστημόνων για την αξιολόγηση της εξέλιξης της έκρηξης.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL