Ισλαμική Αντίσταση του Ιράκ: Επίθεση με drone στο Εϊλάτ του Ισραήλ – Δύο τραυματίες

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ έβαλαν στο στόχαστρο το Εϊλάτ του Ισραήλ σήμερα, ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αναχαίτισε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από τα ανατολικά. Ένα δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε στον χώρο του λιμανιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

«Δύο δρόνοι εντοπίστηκαν να προσεγγίζουν τη ζώνη του Εϊλάτ από τα ανατολικά. Ένα σκάφος εκτόξευσης πυραύλων του πολεμικού ναυτικού (…) αναχαίτισε έναν δρόνο» και ο άλλος έπεσε στον χώρο του λιμανιού, αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.

Smoke rises from the Port of Eilat in Southern Israel, following an Impact by a Drone on what appears to be an Industrial Trash Storage Building. pic.twitter.com/imigdhvP88