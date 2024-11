“Iron Beam”: Το νέο λέιζερ όπλο του Ισραήλ για την κατάρριψη πυραύλων και drone

«Μια νέα εποχή πολέμου» αναμένεται να φέρει το νέο αμυντικό σύστημα λέιζερ “Iron Beam“ που το Ισραήλ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει για την κατάρριψη εισερχόμενων πυραύλων. Το Ισραήλ θεωρεί ότι το Iron Beam θα τεθεί σε λειτουργία εντός ενός έτους.

Το εβραϊκό κράτος έχει ξοδέψει αυτή την βδομάδα πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε συμφωνίες με την Rafael Advanced Defense Systems, κατασκευαστή του «Iron Dome» και την Elbit Systems για να επισπεύσει την παραγωγή του νέου οπλικού συστήματος. Το Iron Beam θα χρησιμοποιεί δέσμη λέιζερ υψηλής ισχύος με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίσει τις εναέριες απειλές, οι οποίες περιλαμβάνουν πυραύλους, drones, ρουκέτες και όλμους, όπως δήλωσε την τρέχουσα εβδομάδα το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

«Προαναγγέλλει την αυγή μιας νέας εποχής του πολέμου» σημείωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας, ενώ συμπλήρωσε ότι αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός ενός έτους.

Το εν λόγω αμυντικό σύστημα χρησιμοποιεί ένα λέιζερ υψηλής ισχύος το οποίο είναι τοποθετημένο σε βάση που μπορεί να είναι μόνιμα τοποθετημένη στο έδαφος ή ακόμα και να ρυμουλκηθεί. Το νέο σύστημα παρέχει ένα διαφορετικό τρόπο αποτροπής εισερχομένων πυρών, από τα παραδοσιακά μέσα που διαθέτει στη φαρέτρα του το Ισραήλ, όπου το ραντάρ ανιχνεύει την εισερχόμενη απειλή και στη συνέχεια εκτοξεύεται ένας πύραυλος αναχαίτισης για να καταστρέψει το βλήμα στον αέρα.

Οι ειδικοί υποστήριξαν ότι μια ασπίδα λέιζερ θα ήταν φθηνότερη από ταχύτερη, φθηνότερη και πιο αποτελεσματική από το Iron Dome. Η θέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι το Iron Dome καταστρέφει περισσότερα βλήματα, έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για την αντιμετώπιση ρουκετών και πυραύλων, αλλά όχι drones. Τα drones δεν έχουν πάντοτε καθορισμένο προορισμό και ενδέχεται να αλλάξουν κατεύθυνση. Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) είναι μικρά, ελαφριά και έχουν χαμηλή υπογραφή ραντάρ, πράγμα που σημαίνει ότι τα συστήματα ραντάρ του Ισραήλ δεν θα τα ανιχνεύουν πάντα με τον τρόπο που εντοπίζουν πυραύλους, που είναι μεγαλύτεροι, κατέληξαν οι ειδικοί.

Israel’s Defense Ministry reveals that a laser air defense system it is developing, dubbed Iron Beam, successfully shot down drones, rockets, mortars, and anti-tank missiles in a first series of tests last month. pic.twitter.com/6AZXNyaPhf