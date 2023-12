Ιράκ: Τουλάχιστον 14 νεκροί από πυρκαγιά σε φοιτητική εστία στην πόλη Σοράν

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή (8/12) στο αυτόνομο Ιρακινό Κουρδιστάν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που στεγάζει καταλύματα τα οποία προορίζονται για φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου της Σοράν, κοντά στην πόλη Ερμπίλ, ανέφεραν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

A #fire at a university dormitory housing lecturers and students near #Iraq’s northern city of #Erbil has left at least 14 people dead and 18 injured, the head of the local health directorate says.https://t.co/hPRdcorc7O pic.twitter.com/giCTgb3Obn