ΗΠΑ: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα 50 οχημάτων λόγω χιονοθύελλας – Βίντεο από το ντόμινο συγκρούσεων video)

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα 50 οχημάτων που προκλήθηκε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας στην κομητεία της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ.

Το δυστύχημα συνέβη χθες στη βορειοανατολική Πενσυλβάνια γύρω στις 10:30 π.μ. (τοπική ώρα) λόγω της χαμηλής ορατότητας αππο χιονοθύελλα που έπλητε την περιοχή.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το ντόμινο των σφοδρών συγκρούσεων με οχήματα να γλιστρούν και να καταλήγουν εκτός δρόμου και νταλίκες με άγνωστο φορτίο να πιάνουν φωτιά.

A dangerous and heavy snow squall caused a massive pileup on Interstate 81 in central Pennsylvania on Monday. According to local media, at least 40 cars were involved in the pileup, and at least 3 people were killed in accidents related to the storm. pic.twitter.com/botz0PSQra

Σε ένα βίντεο από κάμερα στο ταμπλό οχήματος εμφανίζεται ξαφνικά να ορθώνεται στον ορίζοντα ένα «τείχος» από σταματήμενα ΙΧ και τουλάχιστον ένα άτομο να πηδά έξω για να γλιτώσει.

At least three people have been killed after a massive pile-up caused by heavy snow and low visibility on Pennsylvania’s Interstate 81.

Pennsylvania State Police say up to 60 vehicles were involved in the accident, with at least one truck bursting into flames. pic.twitter.com/X9UpcRkaEC

— 10 News First (@10NewsFirst) March 29, 2022