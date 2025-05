ΗΠΑ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί μετά την ανατροπή πλοιαρίου κοντά στο Σαν Ντιέγκο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι πνίγηκαν όταν μικρό πλοιάριο ανατράπηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, βόρεια του Σαν Ντιέγκο, ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα (5/5) οι αρχές στο NBC News και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, με την ακτοφυλακή να δηλώνει ότι διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό εννέα αγνοουμένων.

Ένας επιζήσας του ναυαγίου είπε στους διασώστες ότι 18 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοιάριο όταν αυτό ανατράπηκε από τα κύματα, ανέφερε ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής της πόλης Ενσινίτας, ο Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με το NBC. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία με ασθενοφόρο, αλλά ότι δεν είναι επί του παρόντος σαφές πόσοι άνθρωποι αγνοούνται.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό εννέα ανθρώπων που αγνοούνται στα ανοιχτά της παραλιακής πόλης Ντελ Μαρ, στην Καλιφόρνια, περίπου 32 χλμ. βόρεια του Σαν Ντιέγκο, μετά την αναφορά που έλαβε για την ανατροπή πλοιαρίου. Το σκάφος βρέθηκε στην ακτή γύρω στις 6.30 π.μ. (ώρα Ειρηνικού).

Coast Guard is currently searching for 9 missing individuals off the Coast of Del Mar, California. Search began after receiving a report of an overturned vessel. pic.twitter.com/2N4sPXorUq