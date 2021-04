ΗΠΑ – Θάνατος Τζ. Φλόιντ: Φόβοι για «έκρηξη» αν δεν κριθεί ένοχος ο πρώην αστυνομικός

Τα μέλη του σώματος των ενόρκων στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν αποσύρθηκαν για να διαβουλευθούν κεκλεισμένων των θυρών ώστε να καταλήξουν σε ετυμηγορία για τις ευθύνες του λευκού πρώην αστυνομικού στον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. «Ο κατηγορούμενος δεν δικάζεται επειδή είναι αστυνομικός» αλλά «δικάζεται για αυτό που έκανε», τόνισε ο εισαγγελέας στην τελική αγόρευσή του κατά τη δίκη του πρώην αστυνομικού ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τον 46χρονο Αφροαμερικανό στις 25 Μαΐου 2020 στη Μινεάπολη.

Για τις εισαγγελικές αρχές, που κάλεσαν περίπου 40 μάρτυρες να καταθέσουν, ο Φλόιντ πέθανε από ασφυξία, λόγω της πίεσης που του ασκούσε ο Ντέρεκ Σόβιν στον λαιμό και την πλάτη. Ένας μάρτυρας, ο πνευμονολόγος Μάρτιν Τόμπιν, εξήγησε ότι ο Αφροαμερικανός είχε καρδιολογικά προβλήματα αλλά ακόμη και ένας άνθρωπος με καλή υγεία «θα πέθαινε» αν βρισκόταν στην ίδια θέση

Αν οι ένορκοι δεν καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, ο δικαστής θα αναγκαστεί να κηρύξει κακοδικία.

Το κλίμα είναι τεταμένο στην πόλη, οι καταστηματάρχες έχουν βάλει ξύλινες προστατευτικές κατασκευές στις εισόδους των μαγαζιών τους και στους δρόμους περιπολούν μέλη της Εθνοφρουράς.

«Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο», είπε μια κάτοικος της Μινεάπολης, η 60χρονη Τζανέι Κλάντον. «Θα γίνει έκρηξη», αν δεν κριθεί ένοχος ο Σόβιν, προέβλεψε.

Ο πρόσφατος θάνατος του Ντόντε Ράιτ, νεαρού Αφροαμερικανού, που σκοτώθηκε από λευκή αστυνομικό κατά τη διάρκεια οδικού ελέγχου, αύξηση την ένταση.

Ο Ντέρεκ Σόβιν αρνήθηκε να καταθέσει στη δίκη του.

Ο συνήγορος του Σόβιν, Έρικ Νέλσον, επιχείρησε στην αγόρευσή του να προκαλέσει αμφιβολίες στους ενόρκους και ζήτησε την αθώωση του πελάτη του.

«Η κατηγορούσα αρχή απέτυχε να παράσχει αποδείξεις πέραν πάσης αμφιβολίας και ο κ. Σόβιν πρέπει επομένως να κριθεί αθώος», δήλωσε ο Νέλσον.

Υπόστήριξε ότι ο Φλόιντ πέθανε από ανακοπή, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, σε συνδυασμό με τη χρήση φεντανύλης και μεθαμφεταμίνης αλλά και επειδή εισέπνευσε καυσαέρια από το περιπολικό όντας ξαπλωμένος στο έδαφος. Είπε επίσης ότι ο πελάτης του περιστοιχιζόταν από ένα «εχθρικό πλήθος» που τον «απειλούσε» και το γεγονός αυτό του απέσπασε την προσοχή από τον Φλόιντ.

«Ο Τζορτζ Φλόιντ παρακαλούσε μέχρι που δεν μπορούσε πια να μιλήσει. Χρειαζόταν μόνο λίγη ευσπλαχνία και κανείς δεν την επέδειξε εκείνη την ημέρα», είπε ο εισαγγελέας Στιβ Σλάιτσερ, απευθυνόμενος στους ενόρκους.

Ο 45χρονος λευκός αστυνομικός κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ακούσια ανθρωποκτονία και βιαιοπραγία που προκάλεσε τον θάνατο του Φλόιντ, τον οποίο επιχειρούσε να συλλάβει για ένα μικροαδίκημα. Επί εννέα λεπτά, πίεζε με το γόνατό του τον λαιμό του Φλόιντ, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος μπρούμυτα στην άσφαλτο, με τα χέρια δεμένα με χειροπέδες στην πλάτη. Ο θάνατός του στάθηκε αφορμή για πρωτοφανείς αντιρατσιστικές διαδηλώσεις και ένα κύμα αγανάκτησης για την αστυνομική βία παγκοσμίως.

«Ζητούσε βοήθεια με την τελευταία ανάσα του, αλλά ο αστυνομικός δεν τον βοήθησε, ο κατηγορούμενος έμεινε επάνω του», υπενθύμισε ο εισαγγελέας, υποστηρίζοντας ότι ο Σόβιν δεν τήρησε τον κώδικα της αστυνομίας σε ό,τι αφορά τη χρήση βίας. «Ο Τζορτζ Φλόιντ δεν ήταν απειλή για κανέναν, δεν προσπαθούσε να βλάψει κανέναν», τόνισε.

Καταγγέλλοντας τον Σόβιν ότι «πρόδωσε το σήμα του», ο εισαγγελέας επισήμανε επίσης ότι ο αστυνομικός δεν έκανε τίποτα για να επαναφέρει τον κρατούμενό του, μολονότι είχε εκπαιδευτεί να δίνει τις πρώτες βοήθειες.

