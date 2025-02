ΗΠΑ: Τέλος και το κέρμα του λεπτού που κυκλοφορεί από το 1793 – Ο Τραμπ έδωσε εντολή να σταματήσει η «κοπή»

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να επιβάλει και δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, προσθέτει και το σεντ (λεπτό) στη λίστα των υπό κατάργηση. Εντολή δόθηκε ήδη στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ να σταματήσει την παραγωγή σεντ με αιτιολογία το υψηλό κόστος παραγωγής.

«Ας αφαιρέσουμε τα απόβλητα από τον προϋπολογισμό ακόμα κι αν είναι μια δεκάρα τη φορά», έγραψε σε ανάρτηση καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Ορλεάνη όπου έγινε ο πρώτος εν ενεργεία αμερικανός πρόεδρος που παρακολούθησε τελικό του Super Bowl.

Σύμφωνα με το CNN, το αμερικανικό νομισματοκοπείο στην ετήσια έκθεσή του επιβεβαίωσε ότι το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 20% σε ένα χρόνο ως συνέπεια του πληθωρισμού που συμπαρασύρει το κόστος των μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του ψευδαργύρου και του χαλκού.

Το σεντ των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστό ως “penny” από τις αρχές του 19ου αιώνα εμφανίστηκε το 1793. Ο Αβραάμ Λίνκολν ήταν η πρώτη ιστορική μορφή που απεικονίστηκε στο νόμισμα.

Pres. Trump said Sunday night that he has instructed the Treasury Department to stop making new pennies.



Trump posted about it on Truth Social, saying the move would "rip the waste" out of the federal budget, "even if it's a penny at a time." https://t.co/oUWOgICboB pic.twitter.com/TJXyCKY1bM