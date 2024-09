ΗΠΑ: Συνελήφθη ο πατέρας του 14χρονου δράστη των πυροβολισμών στην Τζόρτζια

Ο πατέρας του εφήβου που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ σε λύκειο της Τζόρτζια, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας εννέα, συνελήφθη με διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας δευτέρου βαθμού, ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη οι Αρχές.

Ο Κόλιν Γκρέι, 54 ετών, πατέρας του Κόλτ Γκρέι είναι αντιμέτωπος με τέσσερις κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, δύο κατηγορίες δολοφονίας δευτέρου βαθμού και οκτώ κατηγορίες κακοποίησης παιδιών, ανέφερε το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι κατηγορίες αυτές απορρέουν από το γεγονός ότι ο κ. Γκρέι επέτρεψε εν γνώσει του στον γιο του, τον Κόλτ, να έχει στην κατοχή του ένα όπλο», δήλωσε ο διευθυντής του GBI, Κρις Χόσεϊ σε συνέντευξη Τύπου. «Οι κατηγορίες του συνδέονται άμεσα με τις πράξεις του γιου του και με το να του επιτρέπει να κατέχει όπλο».

He is charged with the following:



– 4 counts of Involuntary Manslaughter

– 2 counts of Second Degree Murder

– 8 counts of Cruelty to Children



(2/3)