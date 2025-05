ΗΠΑ: Συνελήφθη ο δήμαρχος Νιούαρκ έξω από κέντρο κράτησης μεταναστών – «Δεν έκανα τίποτα κακό», δήλωσε μετά την απελευθέρωσή του

Ο δήμαρχος του Νιούαρκ, της μεγαλύτερης πόλης του Νιου Τζέρσεϊ, Ρας Μπαράκα συνελήφθη έξω από ένα ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης μεταναστών, στο οποίο πραγματοποιούνταν διαμαρτυρία και αφέθηκε τελικά ελεύθερος αφού κρατήθηκε για κάποιες ώρες.

Ο Μπαράκα αφέθηκε ελεύθερος λίγο μετά τις 8 μ.μ. (τοπική ώρα), βγήκε από ένα μαύρο SUV και είπε στους υποστηρικτές που τον περίμεναν: «Η πραγματικότητα είναι η εξής: Δεν έκανα τίποτα κακό».

Mayor Baraka has been released pic.twitter.com/YlWB2auRo2 — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) May 10, 2025

Ακόμα δήλωσε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για την υπόθεσή του, επικαλούμενος μια υπόσχεση που έδωσε στους δικηγόρους και τον δικαστή, ωστόσο εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του σε όλους όσους ζουν στην κοινότητά του, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών.

«Όλοι μας εδώ, ο καθένας από εμάς, δεν με νοιάζει από ποια καταγωγή έρχεστε, ποια εθνικότητα, ποια γλώσσα μιλάτε», είπε ο Μπαράκα.

«Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε αυτούς τους ανθρώπους από το να προκαλούν διχασμό ανάμεσά μας», προσέθεσε.

Interim U.S. Attorney for the District of New Jersey @AlinaHabba announces the arrest of the Mayor of Newark for trespassing in an ICE facility: “NO ONE IS ABOVE THE LAW.



“The Mayor of Newark, Ras Baraka, committed trespass and ignored multiple warnings from Homeland Security… pic.twitter.com/Xq15XqSOt2 — Oli London (@OliLondonTV) May 9, 2025

Ο Μπαράκα, είναι Δημοκρατικός και διεκδικεί τη διαδοχή του επίσης Δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του και δεν μπορεί να επανεκλέγει.

Ο δήμαρχος Νιούαρκ είναι αντίθετος με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και έχει αντιταχθεί στην κατασκευή και το άνοιγμα του κέντρου κράτησης 1.000 κλινών, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να επιτραπεί η λειτουργία του εξαιτίας ζητημάτων οικοδομικής άδειας.

Το διώροφο κτήριο δίπλα σε μια νομαρχιακή φυλακή λειτουργούσε παλαιότερα ως κέντρο επανένταξης, επαναλειτούργησε αυτόν τον μήνα για να στεγάσει συλληφθέντες μετανάστες.

Τον Φεβρουάριο η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) ανέθεσε 15ετή σύμβαση στην εταιρεία Geo Group για τη διαχείριση του κέντρου κράτησης. Η Geo αποτίμησε τη σύμβαση σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σε μια ασυνήθιστα μακρά και μεγάλη συμφωνία.

Ο Μπαράκα μήνυσε την Geo αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση δεν έχει περάσει από τις αναγκαίες επιθεωρήσεις, ούτε διαθέτει άδειες. Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι η εγκατάσταση διαθέτει τις κατάλληλες άδειες και ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες επιθεωρήσεις.

Η Λίντα Μπαράκα, σύζυγος του δημάρχου, κατηγόρησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι στοχοποιεί τον σύζυγό της.

«Δεν συνέλαβαν κανέναν άλλον. Δεν ζήτησαν από κανέναν άλλο να φύγει. Ήθελαν να παραδειγματίσουν τον δήμαρχο», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι δεν της επέτρεψαν να τον δει.

Την οργή του για τη σύλληψη του Μπαράκα εξέφρασε και ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι.

«Είμαι εξοργισμένος/η από την άδικη σύλληψη του δημάρχου του Νιούαρκ, Ρας Μπαράκα, νωρίτερα σήμερα το απόγευμα έξω από το Delaney Hall στο Νιούαρκ. Ζητώ την άμεση απελευθέρωσή του από τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.

I am outraged by the unjust arrest of Newark Mayor Ras Baraka earlier this afternoon outside of Delaney Hall in Newark.



I am calling for his immediate release by federal law enforcement. pic.twitter.com/BLl7sDHpQK — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 9, 2025

Μάρτυρες περιέγραψαν μια έντονη διαμάχη

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η σύλληψη έγινε αφού ο Ρας Μπαράκα προσπάθησε να συναντήσει τρία μέλη της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου του Νιου Τζέρσεϊ, τους Ρόμπερτ Μενέντεζ, Λαμόνικα Μακίβερ και Μπόνι Ουάτσον Κόουλμαν, στην προσπάθεια να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις.

Όταν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι εμπόδισαν την είσοδό του, ξέσπασε έντονος καυγάς που συνεχίστηκε και στην εξωτερική πλευρά από την πύλη της εγκατάστασης, σύμφωνα με τη Βίρι Μαρτίνεζ, ακτιβίστρια της Συμμαχίας για τη Δικαιοσύνη των Μεταναστών του Νιου Τζέρσεϊ.

«Υπήρχαν φωνές και σπρωξίματα», δήλωσε η Μαρτίνεζ. «Μετά οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω στον Μπαράκα. Έριξαν έναν από τους διοργανωτές (της διαμαρτυρίας) στο έδαφος. Φόρεσαν χειροπέδες στον Μπαράκα και τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά», προσέθεσε.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι βουλευτές δεν είχαν ζητήσει άδεια για ξενάγηση στις εγκαταστάσεις. Το υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι την ώρα που εισερχόταν ένα λεωφορείο που μετέφερε κρατούμενους, «μια ομάδα διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και δύο μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, εισέβαλε από την πύλη στις εγκαταστάσεις κράτησης».

Η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε σε ερωτήσεις του AP σχετικά με το γιατί συνελήφθη μόνο ο δήμαρχος.

Ο εκπρόσωπος της Ουάτσον Κόουλμαν, Νεντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι βουλευτές πήγαν στις εγκαταστάσεις νωρίς το απόγευμα απροειδοποίητα επειδή σκόπευαν να τις επιθεωρήσουν και όχι να κάνουν προγραμματισμένη ξενάγηση.

«Έφτασαν, εξήγησαν στους φρουρούς και τους υπαλλήλους της εγκατάστασης ότι βρίσκονταν εκεί για να ασκήσουν την εποπτική τους αρμοδιότητα», είπε, προσθέτοντας ότι τους επετράπη να εισέλθουν και να επιθεωρήσουν το κέντρο κάποια στιγμή μεταξύ 3 μ.μ. και 4 μ.μ..

Το υπουργείο Εσωτερικών, στην ανακοίνωσή του μετά τη σύλληψη του Μπαράκα, ανέφερε ότι ο Μενέντεζ, η Γουάτσον Κόουλμαν και ένας αριθμός διαδηλωτών «οχυρώθηκαν σε ένα φυλάκιο» της εγκατάστασης.

Το βίντεο δείχνει τον δήμαρχο να στέκεται στην εξωτερική πλευρά της πύλης που είναι δημόσιος χώρος.

Στο βίντεο ακούγεται ένας ομοσπονδιακός υπάλληλος με σακάκι με το λογότυπο των Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας να λέει στον Μπαράκα ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στην ξενάγηση στις εγκαταστάσεις επειδή «δεν είστε μέλος του Κογκρέσου».

HAPPENING NOW: Newark Mayor Ras Baraka was just taken into custody while protesting outside the Delaney Hall ICE detention center pic.twitter.com/JMOaSsnLis — Marco Foster (@MarcoFoster_) May 9, 2025

Στη συνέχεια, ο Μπαράκα έφυγε από την περιοχή ασφαλείας και ενώθηκε με τους διαδηλωτές στη δημόσια πλευρά της πύλης. Βίντεο τον έδειξε να μιλάει μέσα από την πύλη σε έναν άνδρα με κοστούμι, στον οποίο λέει: «Λένε ότι θα επιστρέψουν για να σε συλλάβουν. Δεν βρίσκομαι στη δικαιοδοσία τους. Δεν μπορούν να βγουν στον δρόμο και να με συλλάβουν».

Λίγα λεπτά αργότερα αρκετοί πράκτορες του ICE, μερικοί έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό τους, περικύκλωσαν τον ίδιο και άλλους και καθώς οι διαδηλωτές φώναζαν «Ντροπή», ο Μπαράκα συνελήφθη.

«Το προσωπικό της ICE βγήκε επιθετικά για να τον συλλάβει και να τον αρπάξει», δήλωσε η Τζούλι Μορένo, επικεφαλής της της οργάνωσης American Families United στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ . «Δεν είχε κανένα νόημα γιατί επέλεξαν εκείνη τη στιγμή να τον αρπάξουν ενώ βρισκόταν έξω από τις πύλες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής Μενέντεζ ανέφερε σε δήλωσή του ότι ως μέλη του Κογκρέσου έχουν το νόμιμο δικαίωμα να διενεργούν εποπτεία στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και το έχουν κάνει ήδη δύο φορές φέτος. Αλλά την Παρασκευή, «σε κάθε βήμα αυτής της επίσκεψης, η ICE προσπάθησε να εκφοβίσει όλους τους εμπλεκόμενους και να εμποδίσει την ικανότητά μας να διεξάγουμε εποπτεία».

My statement on the events that occurred at Delaney Hall today: pic.twitter.com/7NSd8AkR6t — Rep. Rob Menendez (@RepMenendez) May 9, 2025

Πηγή: AP

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος