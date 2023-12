ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Τενεσί -13 ανεμοστρόβιλοι σε μία ημέρα

Δύο ετών παιδί συγκαταλέγεται στα έξι θύματα που άφησαν στην αμερικανική πολιτεία του Τενεσί οι 13 ανεμοστρόβιλοι και οι σφοδρές καταιγίδες. Σχεδόν 300 κατασκευές, κυρίως κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης σε 35.000 σπίτια.

Το 2χρονο παιδί σκοτώθηκε μαζί με την 31χρονη μητέρα του στο Κλάρκσβιλ, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, όπου περίπου 100 οικογένειες στρατιωτικών έχασαν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον διοικητή του Φορτ Κάμπελ, κατά μήκος των συνόρων Κεντάκι-Τενεσί.

Videos show the trail of destruction in Clarksville, Tennessee after a tornado hit the city Saturday. At least six people died and dozens of others were injured after multiple long-track tornadoes were reported in northwest part of the state.https://t.co/NYhkjfZCWP pic.twitter.com/yPXSoLCCn5