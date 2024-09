ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Φλόριντα – Με 150 χλμ/ώρα κινείται ο κυκλώνας Xέλεν

Χιλιάδες κάτοικοι άρχισαν να απομακρύνονται από τις ακτές της Φλόριντας, στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, εν όψει της άφιξης, του κυκλώνα Χέλεν, ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «καταστροφικό και φονικό» φαινόμενο, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC).

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι άνεμοι που συνοδεύουν την καταιγίδα θα ξεπεράσουν τα 251 χλμ. την ώρα.

Η τροπική καταιγίδα Χέλεν μετατράπηκε σε «πολύ μεγάλο» κυκλώνα και αναμένεται να πλήξει ένα σημαντικό τμήμα της Πολιτείας και της ευρύτερης περιοχής προκαλώντας «πολύ επικίνδυνες παλίρροιες, θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές», διευκρίνισε το NHC στο τελευταίο δελτίο του.

Η ταχύτητα των ανέμων έφθασε ήδη τα 150 χλμ/ώρα και ο κυκλώνας θα μπορούσε να αγγίξει έδαφος στη Φλόριντα το βράδυ τοπική ώρα ως κυκλώνας κατηγορίας 4 της κλίμακας Saffir-Simpson, αφότου σάρωσε την τουριστική χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό.

Στην Κούβα, το ύψος της βροχής φθάνει τα 100 χιλιοστόμετρα σε ορισμένες κοινότητες, την ώρα που οι ριπές ανέμου ανήλθαν σε σχεδόν 90 χιλιόμετρα την ώρα. Το μικρό χωριό Γκουανιμάρ, στο δυτικό τμήμα της νήσου, βυθίστηκε κάτω από ένα μέτρο νερού και οι κάτοικοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το κρεμάσουν τα ρούχα και άλλα αντικείμενα στις στέγες για να στεγνώσουν, ενώ άλλοι φόρεσαν τις γαλότσες που χρησιμοποιούν στο ψάρεμα για να διανείμουν τρόφιμα.

#Cuba – #AFP @LageYamil captures scenes after the passage of Hurricane Helene in Guanimar. pic.twitter.com/mPTqMrSP3a