ΗΠΑ: Πύρινος εφιάλτης στο Κολοράντο – Χιλιάδες πολίτες καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Χιλιάδες Αμερικανοί έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους χθες Πέμπτη (30/12) στην πολιτεία Κολοράντο, εξαιτίας πυρκαγιών που τροφοδοτούνται από σφοδρούς ανέμους. Η εντολή εκκένωσης αφορά κυρίως τη Λούιβιλ, πόλη όπου ζουν 20.000 κάτοικοι.

«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή, φύγετε αμέσως», προειδοποίησαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην κομητεία Μπόλντερ τους κατοίκους της περιοχής, η οποία απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντένβερ, την πρωτεύουσα του Κολοράντο.

Fire Command has issued an order of evacuation for the City of Louisville. If you're in the area, please act quickly.



«Ισχυροί άνεμοι εξαπλώνουν τις φλόγες γρήγορα και όλα τα αεροσκάφη είναι καθηλωμένα στο έδαφος», ανέφερε μέσω Twitter ο Τζάρεντ Πόλις, ο κυβερνήτης αυτής της ορεινής πολιτείας της αμερικανικής Δύσης όπου τα Βραχώδη Όρη συναντούν τις Μεγάλες Πεδιάδες.

Don’t head towards the fires looking to see them. We are getting reports of clogged roads from onlookers. Also, it’s very dangerous. Stay clear of the areas with fires and let our firefighters and first responders do their work.

— Governor Jared Polis (@GovofCO) December 31, 2021