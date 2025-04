ΗΠΑ: Προς απαγόρευση ορισμένων τεχνητών χρωστικών ουσιών σε τρόφιμα από τον Κένεντι

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ πρόκειται να ανακοινώσει την απαγόρευση ορισμένων τεχνητών χρωστικών τροφίμων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση της Υπηρεσίας Υγείας, αναφέρει το BBC.

Ο Κένεντι σχεδιάζει να ανακοινώσει τη σταδιακή κατάργηση των συνθετικών βαφών με βάση το πετρέλαιο ως «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις προσπάθειες της κυβέρνησης να κάνει την Αμερική ξανά υγιή», δήλωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS).

Δεν δόθηκαν ακριβείς ημερομηνίες για τις αλλαγές, αλλά το HHS είπε ότι ο Κένεντι θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι υποσχέθηκε πέρυσι να ασχοληθεί με τις τεχνητές χρωστικές τροφίμων, καθώς και με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα γενικότερα, μόλις επιβεβαιωθεί ως επικεφαλής της πιο σημαντικής υπηρεσίας υγείας στις ΗΠΑ.

Η κίνηση έρχεται αφότου ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απαγόρευσε νωρίτερα αυτό το έτος μια βαφή, το Red Dye 3, από τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα των ΗΠΑ από το 2027, επικαλούμενη τη σύνδεσή της με τον καρκίνο σε μελέτες σε ζώα. Η Καλιφόρνια απαγόρευσε τη βαφή το 2023.

Τα περισσότερα τεχνητά χρωματισμένα τρόφιμα παρασκευάζονται με συνθετικές χημικές ουσίες με βάση το πετρέλαιο, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό διατροφής Center for Science in the Public Interest (CSPI).

Οι βαφές τροφίμων με βάση το πετρέλαιο περιλαμβάνουν το Blue 1, που χρησιμοποιείται σε ζαχαρωτά και αρτοσκευάσματα. Red 40, που χρησιμοποιείται σε χυμούς, καραμέλες, αρτοσκευάσματα και ζωοτροφές. και Yellow 6, που χρησιμοποιείται επίσης σε αρτοσκευάσματα και ποτά. Οι συνθετικές χρωστικές τροφίμων βρίσκονται σε δεκάδες δημοφιλή τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των M&M’s, Gatorade, Kool-Aid και Skittles.

Ο μοναδικός σκοπός της τεχνητής βαφής τροφίμων είναι να «βγάλει χρήματα για τις εταιρείες τροφίμων», δήλωσε ο Dr. Peter Lurie, πρώην αξιωματούχος της FDA και πρόεδρος της CSPI.

«Οι χρωστικές τροφίμων συμβάλλουν στην αύξηση της ελκυστικότητας των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, ειδικά στα παιδιά, συχνά συγκαλύπτοντας την απουσία ενός χρωματιστού συστατικού, όπως τα φρούτα», είπε. «Δεν χρειαζόμαστε συνθετικές βαφές στα τρόφιμα μας και κανείς δεν θα επηρεαστεί από την απουσία τους».

Μετάφραση: Μικαέλα Λαμπρινίδου

Πηγή: BBC, news.ro

