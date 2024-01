ΗΠΑ -Προκριματικές εκλογές: Άνετη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αϊόβα

Με μεγάλη άνεση και μόλις σε 31 λεπτά, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για το χρίσμα του υποψηφίου Προέδρου στην Αϊόβα.



Ο Αμερικανός πρώην Πρόεδρος, επικράτησε με ποσοστό με ποσοστό 51,1% και κατάφερε να εκλέξει τους 20 από τους 40 αντιπροσώπους της Αϊόβα.

🚨 BREAKING: Chants of "USA" and "TRUMP" break out as Donald Trump takes the stage after winning Iowa



January 16, 2024

Κόντρα στα προγνωστικά, δεύτερος ήρθε ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις με ποσοστό 20,1%, ο οποίος πανηγύρισε το αποτέλεσμα, καθώς παραμένει ζωντανός στην κούρσα για το χρίσμα.

Τρίτη τελικά αναδείχτηκε η πρώην πρέσβης στο ΟΗΕ Νίκι Χέιλι με 19%, η οποία συνεχίζει να ελπίζει, καθώς, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις από την επόμενη εκλογική διαδικασία στο Νιου Χαμσαάιρ στις 23 Ιανουαρίου την ανεβάζουν πολύ ψηλά.

Ο επιχειρηματίας Βίβεκ Ραμασουάμι ήταν τέταρτος με 7,6% και εγκατέλειψε την κούρσα για το χρίσμα.

BREAKING: Vivek Ramaswamy suspends his presidential campaign.



“Earlier tonight I called Donald Trump… and now going forward he will have my full endorsement for President."

pic.twitter.com/KiSPCpsdO0 — PBD Podcast (@PBDsPodcast) January 16, 2024

«Θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο επόμενος πρόεδρος», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν είναι το τέλος μιας εκστρατείας, αλλά η αρχή μιας νέας πορείας με τον Τραμπ».

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο, Ρον Ντε Σάντις, κατηγόρησε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αυτή τη Δευτέρα ότι «παρενέβησαν» υπέρ του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προβάλλοντας τη νίκη του ενώπιον της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων.

«Είναι απολύτως εξωφρενικό το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης παρενέβησαν στις εκλογές προβάλλοντας το αποτέλεσμα προτού δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Αϊοβας είχαν ακόμη την ευκαιρία να ψηφίσουν. Τα μέσα ενημέρωσης είναι υπέρ του Τραμπ και αυτό είναι το πιο κραυγαλέο παράδειγμα μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.

Αυτή τη Δευτέρα, μέσα ενημέρωσης όπως το CNN , το NBC και το Fox News προέβαλαν τη νίκη του Τραμπ λίγα λεπτά μετά την έναρξη των προκριματικών εκλογών .

Από την πλευρά της, η Νίκι Χέιλι , που ήρθε στην τρίτη θέση, υποστήριξε ότι είναι η μόνη που μπορεί να νικήσει τον Τραμπ:

«Όταν δείτε πώς τα πάμε στο Νιου Χάμσαϊρ, στη Νότια Καρολίνα και όχι μόνο, μπορώ να πω με ασφάλεια ότι θα κάνω αυτή την προκριματική κούρσα των Ρεπουμπλικανών σε κούρσα δύο ατόμων», είπε η Χέιλι. Οι δημοσκοπήσεις της δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα στην επόμενη προκριματική πολιτεία, το Νιου Χάμσαϊρ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη νίκη των κοινοβουλευτικών οργάνων της Αϊόβα ότι είναι καιρός οι Ηνωμένες Πολιτείες να «ενωθούν».

“Η χώρα μας πρέπει να ενωθεί. . Είτε Ρεπουμπλικανός είτε Δημοκρατικός, φιλελεύθερος ή συντηρητικός, θα ήταν καλό αν μπορούσαμε να ενωθούμε και να λύσουμε τα προβλήματα στον κόσμο και να βάλουμε τέλος σε όλο τον θάνατο και την καταστροφή που βλέπουμε», είπε.

Αφού ευχαρίστησε την οικογένειά του και θυμήθηκε πώς πέθανε πρόσφατα η μητέρα της συζύγου του, Μελάνια, ο πρώην πρόεδρος επανέλαβε την αντιμεταναστευτική ρητορική με σύνθημα ότι η χώρα υφίσταται «εισβολή» μεταναστών στα νότια σύνορα με το Μεξικό.

Μετάφραση: Αθανάσιος Ρούντος

