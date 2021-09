ΗΠΑ: Πρώην πεζοναύτης πυροβόλησε και σκότωσε 4 άτομα, μεταξύ αυτών κι ένα βρέφος

Πρώην πεζοναύτης, πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους μια γυναίκα και το τριών μηνών βρέφος της που το κρατούσε αγκαλιά, προτού τελικά παραδοθεί στην αστυνομία. Το περιστατικό συνέβη χθες σε περιοχή της κεντρικής Φλόριντα, στην κομητεία Πολκ.

Ο δράστης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομάζεται Μπράιαν Ράιλι και είναι 33 ετών, βετεράνος πεζοναύτης, τραυμάτισε επίσης 11χρονο κορίτσι που υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις καθώς έχει επτά τραύματα από σφαίρες, δήλωσε ο Γκρέιντι Τζαντ, σερίφης της κομητείας.

A U.S. Marine Corps veteran is accused of killing four people, including a mother and her 3-month-old baby in her arms, while high on meth in what appears to have a been a random shooting spree east of Tampa https://t.co/3X6SAjK02a pic.twitter.com/N2lkQEQeEm

