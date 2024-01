ΗΠΑ: Ο Ρον ΝτεΣάντις τερμάτισε την προεδρική του υποψηφιότητα ανοίγοντας τον δρόμο για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την προεκλογική εκστρατεία του για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις προεδρικές εκλογές και θα στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

