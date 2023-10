ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεσμεύεται ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία, καλώντας τους Ρεπουμπλικάνους να σταματήσουν τα «παιχνίδια» με την απειλή της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, την επομένη της έγκρισης από το Κογκρέσο μιας προσωρινής συμφωνίας.

Η Γερουσία ενέκρινε χθες βράδυ ένα έκτακτο μέτρο με το οποίο θα επιτραπεί να συνεχιστεί να χρηματοδοτείται προσωρινά το ομοσπονδιακό κράτος, μόλις τρεις ώρες προτού ενσκήψει το shutdown, η αναστολή λειτουργίας διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών. Ωστόσο στο μέτρο που εγκρίθηκε δεν συμπεριλήφθη ένα νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία.

