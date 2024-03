 ΗΠΑ: Ο αστροναύτης Τόμας Στάφορντ, διοικητής του Apollo 10, πέθανε σε ηλικία 93 ετών

Ο αστροναύτης Thomas P. Stafford, ένας από τους 24 ανθρώπους που πέταξαν στο φεγγάρι, αλλά και πρωταγωνιστής της διαστημικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης, πέθανε σε νοσοκομείο κοντά στο σπίτι του στο Space Coast στη Φλόριντα, σε ηλικία 93 ετών. Έζησε 507 ώρες στο διάστημα και χειρίστηκε τέσσερις διαφορετικούς τύπους διαστημικών σκαφών και 127 τύπους αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Ο Stafford, έλαβε μέρος σε τέσσερις διαστημικές αποστολές. Πριν από το Apollo 10, πέταξε σε δύο πτήσεις Gemini, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου ραντεβού με δύο αμερικανικές κάψουλες σε τροχιά.

«Σήμερα ο στρατηγός Τομ Στάφορντ πήγε στους αιώνιους ουρανούς τους οποίους τόσο θαρραλέα εξερεύνησε ως αστροναύτης Gemini και Apollo καθώς και ως ειρηνοποιός στο Apollo Soyuz», δήλωσε ο εκπρόσωπος της NASA Bill Nelson μέσω του X. «Όσοι από εμάς έχουμε το προνόμιο να τον γνωρίζουμε, είμαστε πολύ λυπημένοι, αλλά είμαστε ευγνώμονες που γνωρίσαμε έναν γίγαντα».

