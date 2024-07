ΗΠΑ: Μωρό «θαύμα» ενός έτους βρέθηκε ζωντανό σε αυτοκινητόδρομο δύο ημέρες από την εξφάνισή του

θαύμα χαρακτήρισε σερίφης της Λουιζιάνα τον εντοπισμό μωρού ενός έτους που βρέθηκε από οδηγό φορτηγού να μπουσουλάει κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στο Μισισιπή, ενώ ήταν για «δύο μέρες χωρίς νερό και χωρίς φαγητό».

Ο οδηγός φορτηγού κατά μήκος του Interstate-10 κοντά στα σύνορα Τέξας-Λουιζιάνα, κατέθεσε ότι το μωρό σερνόταν μέσα σε τάφρο.

Ο σερίφης της Λουιζιάνα ανέφερε ότι το μωρό – για το οποίο υπήρχαν φόβοι ότι ήταν νεκρό μετά την εξαφάνισή του- είχε πληγές και τσιμήματα, αλλά κατά τα άλλα φαινόταν να είναι σε καλή κατάσταση.

Την περασμένη Δευτέρα είχε βρεθεί νεκρός ο 4χρονος αδερφός του μωρού, σε λίμνη πίσω από αυτοκινητόδρομο κοντά στα σύνορα του Τέξας.

