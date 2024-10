ΗΠΑ – «Μίλτον»: Δεν παρατείνεται τελικά η εγγραφή ψηφοφόρων για τις προεδρικές εκλογές λόγω της θεομηνίας

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές αρνήθηκαν να παρατείνουν την εγγραφή ψηφοφόρων στη Τζόρτζια και τη Φλόριντα για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, μετά το καταστροφικό πέρασμα των τυφώνων Ελίν και Μίλτον.

Ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων είχαν υποστηρίξει ότι οι τροπικές καταιγίδες, οι οποίες συνολικά κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε εκατομμύρια πολίτες, έχουν προξενήσει «δυσκολίες» στην προσπάθειά τους να εγγραφούν για να ψηφίσουν πριν από τις προθεσμίες και ως εκ τούτου ζητούσαν την παράτασή τους.

Παρόλα αυτά, η δικαστής Ελεάνορ Ρος της βόρειας περιφέρειας της πολιτείας της Τζόρτζια απέρριψε το αίτημα των οργανώσεων Georgia Coalition for the People’s Agenda, και New Georgia Project για παράταση της εγγραφής ψηφοφόρων της πολιτείας έως τις 14 Οκτωβρίου.

Στη διατύπωση της απόφασης, η Ρος αναφέρει ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων «στερούνταν σαφήνειας και λεπτομέρειας», προσθέτοντας ότι «δεν ακούσαμε κανέναν συγκεκριμένα που δεν μπορούσε να εγγραφεί για να ψηφίσει».

Η Τζόρτζια είναι μία από τις επτά αμφιλεγόμενες πολιτείες που αναμένεται να καθορίσουν το αποτέλεσμα της προεδρικής κούρσας μεταξύ της Δημοκρατικής νυν αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και του Ρεπουμπλικανικού υποψηφίου και πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή η απόφαση έρχεται μια ημέρα αφότου ο επαρχιακός δικαστής των ΗΠΑ Ρόμπερτ Χινκλ στο Ταλαχάσι απέρριψε παρόμοιο αίτημα της Ένωσης Γυναικών Ψηφοφόρων της Φλόριντα για παράταση της προθεσμίας της 7ης Οκτωβρίου κατά 10 ημέρες.

Η Φλόριντα, μια πολιτεία που ιστορικά αμφιταλαντεύεται μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί προς τα δεξιά.

Πηγή: Reuters

