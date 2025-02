ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά σε εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια – Αναφορές για θύματα

Ένα μικρό αεροπλάνο που μετέφερε δύο άτομα συνετρίβη και έπεσε σε σπίτια σε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Philadelphia Inquirer, επικαλούμενη την αστυνομία, ανέφερε ότι το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα ανατολικά του Roosevelt Mall στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια. Ο καιρός ήταν κρύος και βροχερός και με χαμηλή ορατότητα την ώρα του δυστυχήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Fox 11 ότι άκουσαν εκρήξεις, ενώ σε βίντεο που έχουν ανέβει σε κοινωνικά δίκτυα διακρίνονται μεγάλες φωτιές στην περιοχή.

First hand video of what happened in northeast Philadelphia pic.twitter.com/LJt912Tw6l — Darren Minto (@FB_Darren) February 1, 2025

Ένας εργαζόμενος από μια κοντινή επιχείρηση δήλωσε ότι είδε μια «μεγάλη έκρηξη φωτός από το πουθενά».

Ο Μάικλ Σκιαβόνε, 37 ετών, καθόταν στο σπίτι του στο Mayfair όταν άκουσε έναν δυνατό κρότο και το σπίτι του κουνήθηκε. Είπε στο AP ότι ένιωσε σαν να γίνεται σεισμός και όταν έλεγξε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του, είπε ότι έμοιαζε σαν να έπεφτε πύραυλος. «Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη, οπότε νόμιζα ότι δεχόμασταν επίθεση για ένα δευτερόλεπτο», είπε.

BREAKING: Philadelphia emergency officials are responding to reports of a plane crash.

Live updates: https://t.co/NGKL87gNbx pic.twitter.com/p8v8oMjcIW — FOX 4 NEWS (@FOX4) February 1, 2025

Τουλάχιστον ένα σπίτι και πολλά αυτοκίνητα έχουν πάρει φωτιά, αναφέρει ακόμα η εφημερίδα. Η συντριβή συνέβη σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως επαγγελματικά αεροσκάφη και πτήσεις τσάρτερ.

🚨#BREAKING: Citywide emergency response is underway after a small airplane crashed into multiple homes with multiple people hurt

⁰📌#Philadelphia | #PA ⁰⁰Currently Philadelphia police have activated a citywide emergency response as multiple emergency crews rush to the scene… pic.twitter.com/U0Lyd2m3ym — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 31, 2025

Το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Φιλαδέλφειας επιβεβαίωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπήρξε ένα «σημαντικό περιστατικό» στην περιοχή του αναφερόμενου δυστυχήματος, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING: Plane crash near Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania. Several homes are on fire, MASSIVE emergency response in-progress. pic.twitter.com/wl6rVCbX5m — Hexdline (@HexdlineNews) January 31, 2025

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, η τοποθεσία θυμίζει βομβαρδισμένη περιοχή, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων. Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

🚨 #BREAKING: A plane has just crashed into a row of houses in Philadelphia, Pennsylvania



A massive fire has broken out, and casualties are being reported.



HUGE emergency response underway. pic.twitter.com/FqLNml3e4e — Nick Sortor (@nicksortor) January 31, 2025

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι στο αεροπλάνο, το οποίο ήταν ένα Learjet 55, επέβαιναν δύο άτομα. Το αεροπλάνο, ένα μικρό αεροσκάφος επαγγελματικού τύπου, κατευθυνόταν προς το Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι.

Το αεροπλάνο φαινόταν να είναι αεροσκάφος ιατρικής μεταφοράς. Το αεροπλάνο που απογειώθηκε και εξαφανίστηκε γρήγορα από τα ραντάρ ήταν εγγεγραμμένο σε μια εταιρεία που λειτουργούσε ως Med Jets.

Η FAA ανέφερε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών θα ηγηθεί της έρευνας. Το NTSB, το οποίο διερευνά αεροπορικά δυστυχήματα, δήλωσε ότι συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη συντριβή.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Προσφέρουμε όλους τους πόρους της Κοινοπολιτείας», καθώς οι υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος.

I’ve spoken with @PhillyMayor and my team is in communication with @PhillyPD, @PhilaOEM, and @PhillyFireDept. We are offering all Commonwealth resources as they respond to the small private plane crash in Northeast Philly.



We’ll continue to provide updates as more information… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) February 1, 2025

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθεί την κατάσταση και λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα μετά τη σύγκρουση νωρίτερα την εβδομάδα ανάμεσα σε ένα επιβατικό αεροσκάφος της American

Airlines και ενός ελικοπτέρου Black Hawk του αμερικανικού στρατού πάνω από την Ουάσινγκτον, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 67 ατόμων, στο πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ από το 2009.

Πηγή: Reuters, AP

