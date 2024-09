ΗΠΑ: Η Όπρα Γουίνφρι υποδέχθηκε την Κάμαλα Χάρις – Ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ στους καλεσμένους

Η διάσημη παρουσιάστρια της αμερικανικής τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρι πρωταγωνίστησε σε ζωντανή εκδήλωση στο Μίσιγκαν για την υποστήριξη της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Unite for America», μεταδόθηκε απευθείας μέσω livestream από τους λογαριασμούς τόσο της Γουίνφρι όσο και της Χάρις στο YouTube, το Instagram, το TikTok, το Facebook ή το Twitch.

Hey Look! It’s Oprah Winfrey and a whole bunch of other people who DIDN’T vote for Kamala Harris to be the Democrat nominee! pic.twitter.com/UyK2MJ6XiQ