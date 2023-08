ΗΠΑ: Φυλετικά τα κίνητρα του δράστη της δολοφονικής επίθεσης στο Τζάκσονβιλ – Είχε επιχειρήσει να εισέλθει σε πανεπιστήμιο

Aποτροπιασμό προκαλούν τα ρατσιστικά κίνητρα του λευκού ενόπλου ο οποίος το Σάββατο (26/8) σκότωσε τρεις Αφροαμερικανούς σε κατάστημα στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα. O 21χρονος Ράιαν Κρίστοφερ Πάλμετερ o οποίος αυτοκτόνησε μετά την επίθεση είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα που είχε στην κατοχή του και δεν είχε ποινικό μητρώο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η τοπική αστυνομία.

Ο δράστης της επίθεσης, ζούσε με τους γονείς του σε προάστιο της πόλης Τζάκσονβιλ, δήλωσε ο σερίφης Τ.Κ. Γουότερς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στο κατάστημα Dollar General, αυτοκτόνησε.

Ο Γουότερς εξήγησε ότι κίνητρο του δράστη ήταν το φυλετικό μίσος. Οι αρχές έχουν επισημάνει ότι έχει αφήσει πολλά μανιφέστα για τα μέσα ενημέρωσης, τους γονείς του και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης στα οποία αναφέρει το μίσος του για τους Αφροαμερικανούς.

«Δεν είχε ποινικό μητρώο, τίποτα», τόνισε ο σερίφης, ενώ πρόσθεσε ότι υπήρχε μόνο μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία που είχε καταθέσει ο αδελφός του στο παρελθόν.

Ωστόσο ο Γουότερς σημείωσε ότι ο Πάλμετερ είχε κρατηθεί το 2017 για μικρό χρονικό διάστημα με βάση νομοθεσία της Φλόριντα που προβλέπει ότι ένα άτομο «μπορεί να μεταφερθεί σε ίδρυμα για εξέταση παρά τη θέλησή του» σε περίπτωση που αντιμετωπίζει κρίση ψυχικής υγείας. Ο δράστης άφησε επίσης πίσω του διαθήκη και ένα σημείωμα αυτοκτονίας το οποίο βρήκε ο πατέρας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του χθες επεσήμανε ότι το περιστατικό σημειώθηκε την ημέρα που οι ΗΠΑ τιμούσαν την 60η επέτειο από την Πορεία στην Ουάσινγκτον, όταν ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έκανε τη διάσημη ομιλία του που ξεκινούσε με τη φράση: «Έχω ένα όνειρο».

«Πρέπει να αρνούμαστε να ζούμε σε μια χώρα όπου οι οικογένειες των μαύρων που πηγαίνουν σε ένα κατάστημα ή οι μαύροι μαθητές που πηγαίνουν στο σχολείο ζουν με τον φόβο ότι θα τους πυροβολήσουν και θα τους σκοτώσουν λόγω του χρώματος του δέρματός τους», τόνισε ο Μπάιντεν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά το περιστατικό ως έγκλημα μίσους και «μια ενέργεια φυλετικά υποκινούμενου, βίαιου εξτρεμισμού», επεσήμανε ο υπουργός Μέρικ Γκάρλαντ.

Ο Γουότερς σημείωσε ότι οι κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης κατέγραψαν τον δράστη να πυροβολεί την Άντζελα Μισέλ Καρ, μια 52χρονη γυναίκα, στο αυτοκίνητό της έξω από το κατάστημα. Στη συνέχεια αυτός εισήλθε στο Dollar General όπου πυροβόλησε και σκότωσε τον 19χρονο Ανόλτ Τζόζεφ Λαγκέρ Τζούνιορ και τον 29χρονο Τζέραλντ ΝτεΣον Γκάλιον.

Ο Πάλμετερ φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε καλύψει το πρόσωπό του με μάσκα. Έφερε ένα πιστόλι και ένα επιθετικό τουφέκι, πάνω στο οποίο είχε ζωγραφίσει σβάστικες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αρχικά ο Πάλμετερ προσπάθησε να εισέλθει στο πανεπιστήμιο Edward Waters, όπου ιστορικά φοιτούν πολλοί Αφροαμερικανοί. Όμως μέλος της ασφάλειας του πανεπιστημίου τον έδιωξε όταν αρνήθηκε να του δείξει ταυτότητα. «Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι το πρόσωπο αυτό ενεπλάκη σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στον χώρο του πανεπιστημίου», ανακοίνωσαν.

