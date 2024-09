ΗΠΑ: Εντοπίστηκε πτώμα που εικάζεται ότι ανήκει σε άτομο που πυροβολούσε στα τυφλά σε αυτοκινητόδρομο του Κεντάκι

Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε πάνω από δέκα ημέρες, η αστυνομία στο Κεντάκι ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εντόπισε πτώμα άνδρα ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον εποχούμενων, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους σε αυτοκινητόδρομο σε αυτή την κεντροανατολική αμερικανική πολιτεία.

Δεκάδες αστυνομικοί, με την υποστήριξη ελικοπτέρων, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, είχαν κινητοποιηθεί κι έψαχναν τα πυκνά δάση του Κεντάκι για να βρουν τον ύποπτο.

Την 7η Σεπτεμβρίου, για λόγους που παραμένουν ακόμη ασαφείς, ο Τζόζεφ Κάουτς, πρώην στρατιωτικός, 32 ετών, αγόρασε νόμιμα τουφέκι εφόδου τύπου AR-15 και κάπου χίλιες σφαίρες στην κοινότητα Λόντον του Κεντάκι.

Κατόπιν, νωρίς το απόγευμα, άρχισε να πυροβολεί εναντίον αυτοκινήτων που διέσχιζαν τμήμα του Interstate 75, μεγάλου αυτοκινητοδρόμου βορρά/νότου που διασχίζει τις μισές ΗΠΑ. Πέτυχε 12 αυτοκίνητα και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους κοντά στη Λόντον.

Έκτοτε οι αρχές τον καταζητούσαν και προσέφεραν αμοιβή 5.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα τις οδηγούσαν σ’ αυτόν.

Προτού διαπράξει την επίθεση, έστειλε μήνυμα σε κάποιον, προειδοποιώντας πως θα προσπαθούσε να «σκοτώσει πολύ κόσμο» και —σε δεύτερο μήνυμα— «κατόπιν θα αυτοκτονήσω», σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και έφεραν στο φως τοπικά ΜΜΕ.

Πτώμα «αγνώστου» εντοπίστηκε χθες το απόγευμα κοντά στην έξοδο 49 του αυτοκινητόδρομου, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας στο Κεντάκι, ο Φίλιπ Μπερνέτ ο νεότερος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Διευκρίνισε ότι οι αρχές έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν πως πρόκειται για τον ύποπτο.

#UPDATE : The I-75 shooter "Joseph Couch" has been found deceased and half eaten by buzzards, in the Daniel Boone National Forest, by Bounty Hunters Fred and Shelia McCoy#Kentucky #Shooting #ActiveShooter #London #Manhunt #Joseph #KentuckyShooting #Fred #SheliaMcCoy pic.twitter.com/NDxJmh0sSL