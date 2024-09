ΗΠΑ: Δυο λευκοί ρατσιστές κατηγορούνται για υποκίνηση φόνων και διέγερση φυλετικού μίσους μέσω του Διαδικτύου

Δυο λευκοί οπαδοί της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής αντιμετωπίζουν δίωξη για υποκίνηση φόνων με κίνητρο το ρατσιστικό μίσος, τη δολοφονία αξιωματούχων και πράξεις δολιοφθοράς υποδομών, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αμερικανικές δικαστικές αρχές.

Ο Ντάλας Χάμπλερ, 34 ετών, που συνελήφθη την Παρασκευή στην Καλιφόρνια (δυτικά) και ο Μάθιου Άλισον, 37 ετών, που συνελήφθησαν την ίδια ημέρα στο Άινταχο (βορειοδυτικά), αναμενόταν να προσαχθούν ενώπιον δικαστών χθες για πρώτη φορά.

Sacramento's own Dallas Erin Humber, the darling Lolita of the far right, has been indicted for per participation in the Terrorgram Collective on Telegram. https://t.co/jqNMX002QC pic.twitter.com/ui1XXEFsl2