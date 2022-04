ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε περιοχές του Κάνσας – Στέγες στον αέρα και ΙΧ πάνω σε κτήρια (video)

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε κατοικημένες περιοχές της πολιτείας του Κάνσας των ΗΠΑ προκαλώντας ζημιές σε περίπου 100 κτήρια κυρίως στο προάστιο Αντόβερ της Γουΐτσιτα.

Φωτογραφίες από σπίτια χωρίς στέγες και αυτοκίνητα στραπατσαρισμένα πάνω σε κτήρια, αλλά και βίντεο του καταιγιστικού μετεωρολογικού φαινομένου έκαναν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές καταιγίδες για τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Κάνσας, Αϊόβα, Μιζούρι και Νεμπράσκα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς οι κάτοικοι είχαν προλάβει να αναζητήσουν καταφύγιο.

Video from the YMCA in Andover, thanks to my cousin @CoachR_Allen pic.twitter.com/uHTwBYPdmG

— Nicole Phillips (@NicolePhilli) April 30, 2022