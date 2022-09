Ιορδανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στο Αμμάν – Σε εξέλιξη οι έρευνες διάσωσης

Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από την κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου στο Αμμάν, καθώς οι αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό επιζώντων, αναφέρει η ιορδανική αστυνομία.



Ο πρωθυπουργός Μπίσερ αλ Χασάνι, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας αναφορικά με τα αίτια της κατάρρευσης σε ένα από τα κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

Αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ένα παλιό και κακοσυντηρημένο συγκρότημα κατοικιών, στο οποίο διέμεναν περίπου 25 άνθρωποι.

BREAKING 🇯🇴 : Five people have died after a four-story residential building collapsed in Jordan’s capital Amman#Amman #Jordon pic.twitter.com/O94rlfIITQ

