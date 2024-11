Ιορδανία: Η αστυνομία απέκλεισε περιοχή κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς

Η ιορδανική αστυνομία απέκλεισε μια περιοχή κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στην πρωτεύουσα Αμμάν ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Δύο μάρτυρες δήλωσαν ότι περιπολικά της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στη γειτονιά Αλ Ράμπια, όπου βρίσκεται η πρεσβεία, καθώς ακούστηκαν σποραδικοί πυροβολισμοί αγνώστου κατευθύνσεως.

BREAKING | Security incident reported at the Israeli embassy in Amman, Jordan.



Jordanian forces have closed off the perimeter of the embassy due to the sound of gunfire.



The embassy is most likely empty, as it was evacuated at the start of Israel's war on Gaza last year. pic.twitter.com/iFQJqHtM39