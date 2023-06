Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου: Αδύνατο να απαλλαγεί ο Πούτιν από τον Πριγκόζιν χωρίς να τον κάνει «μάρτυρα» -Σε εξέλιξη παιχνίδι δύναμης

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιθανό να μην μπορεί να απαλλαγεί από τον επικεφαλή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, χωρίς να τον κάνει μάρτυρα», αναφέρει το διεθνές Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) στην χθεσινή αξιολόγησή.

«Ο Πούτιν προσπαθεί να παρουσιάσει τον χρηματοδότη το Wagner Group Γεβγκένι Πριγκόζιν ως διεφθαρμένο και ψεύτη για να καταστρέψει τη φήμη του στο προσωπικό του ομίλου και στη ρωσική κοινωνία. Το συνεχιζόμενο παιχνίδι δύναμης Πούτιν – Λουκασένκο – Πριγκόζιν Prigozhin δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Λίγες ημέρες μετά τη λήξη της ανταρσίας της μισθοφορικής ομάδας και τη φυγή του ηγέτη της στη Λευκορωσία το ISW σε ανάλυσή του τονίζει ότι ενώ η άμεση απειλή έχει τελειώσει, τα ζητήματα ασφάλειας του καθεστώτος στη Ρωσία από τη δράση των μισθοφόρων εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μυαλού των αξιωματούχων το Κρεμλίνο.

NEW: #Putin is trying to present #WagnerGroup financier Yevgeny #Prigozhin as corrupt and a liar to destroy his reputation among #Wagner personnel and within Russian society. The ongoing Putin- #Lukashenko -Prigozhin powerplay is not yet over.🧵 https://t.co/4A8bWmWlVl pic.twitter.com/NUDNdWoLNf

Και όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ανάμεσα Πούτιν και Λουκασένκο για την τύχη του Πριγκόζιν και κατ’ επέκταση του ομίλου της Wagner, που δείχνει σημάδια διάλυσης θα μπορούσαν να ωφελήσουν την Ουκρανία μακροπρόθεσμα. «Η ανακοινωθείσα μεταφορά του εξοπλισμού της Βάγκνερ σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Λευκορωσία υποδηλώνει επίσης ότι οι δυνάμεις της Βάγκνερ είναι απίθανο να αναπτυχθούν άμεσα για να ενισχύσουν τις πρώτες γραμμές στην Ουκρανία προτού αναδιοργανωθούν».

Το ISW ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο χρησιμοποιεί τη θέση του ως μεσολαβητής για να αποκτήσει επιρροή στη Ρωσία και στον αποδυναμωμένο Πούτιν.

«Ο Λουκασένκο μπορεί να επιδιώξει να χρησιμοποιήσει την ομάδα Wagner στη Λευκορωσία για να μειώσει τη συσσωρευμένη δομική εξάρτηση του λευκορωσικού στρατού από τον ρωσικό στρατό για ανώτερες επιχειρησιακές λειτουργίες» υποστηρίζει στην ανάλυσή του το ISW.

