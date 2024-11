Ηνωμένο Βασίλειο: Αποσύρθηκε βιντεοπαιχνίδι που αναπαριστούσε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία απαγόρευσε το αμφιλεγόμενο βιντεοπαιχνίδι “Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque”, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αναπαριστούν φρικαλεότητες της Χαμάς, εισβάλλοντας στις Ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις και σκοτώνοντας στρατιώτες. Οι αρχές επενέβησαν τον Οκτώβριο, όταν το βιντεοπαιχνίδι κυκλοφόρησε στο Steam και έδωσαν έντολη στην πλατφόρμα να το αποσύρει από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το διαφημιστικό τρέιλερ του βιντεοπαιχνιδιού προκάλεσε την προσοχή των αρχών καθώς παρουσίαζε παίκτες να πετούν με αλεξίπτωτα, να εισβάλλουν σε ισραηλινή στρατιωτική βάση και να σκοτώνουν στρατιώτες. Παρόλο που δεν γίνεται αναφορά στην Χαμάς, το τρέιλερ δείχνει στρατιώτες του IDF να αναγκάζονται να γονατίσουν και να εκτελούνται, να ανατινάζονται με χειροβομβίδες και να πυροβολούνται στο κεφάλι από τρομοκράτες που φορούν πράσινες κορδέλες, παρόμοιες με αυτές της Χαμάς. Το τρείλερ επίσης έγραφε «Πού είναι αυτοί που κουβαλούν τις ζώνες εκρηκτικών; Θέλω μια ζώνη εκρηκτικών για να ανατιναχτώ πάνω στους Σιωνιστές!», «Είναι τζιχάντ, τζιχάντ νίκης ή μαρτυρίου!».

Ο Βραζιλιανοπαλαιστινιακής καταγωγής δημιουργός του απαγορευμένου βιντεοπαιχνιδιού. Nidal Nijm, δήλωσε στο Daily Mail ότι το βιντεοπαιχνίδι «μας επιτρέπει να ξαναζήσουμε την εμβληματική ημέρα την οποία η γενναία Παλαιστινιακή αντίσταση ταπείνωσε τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις». Υποστηρίζει ότι η απαγόρευσή του οφείλεται στο πολιτικό μήνυμα του παιχνιδιού σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Παλαιστίνης και το συγκρίνει με την γνωστή σειρά Call of Duty ενώ πρόσθεσε ότι οι Βρετανικές αρχές θεωρούν το βιντεοπαιχνίδι “τρομοκρατική προπαγάνδα”

Προηγούμενη έκδοση του παιχνιδιού επέτρεπε στους παίκτες να ελέγχουν τρομοκράτες που μοιάζουν με μέλη της Χαμάς, ενώ μια πρόσφατη ενημέρωση περιλάμβανε μια σκηνή που φέρεται να αναπαριστά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ όπου τουλάχιστον 1200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με το 404 Media, παλαιότερη έκδοση του παιχνιδιού περιλάμβανε έναν τρομοκράτη να αποκεφαλίζει έναν Ισραηλινό στρατιώτη και να κλωτσά το κεφάλι του.

Παρόλο που το βιντεοπαιχνίδι έχει ήδη απαγορευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και τη Γερμανία, εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στην Αμερική έναντι 14,99$. Το παιχνίδι έχει καταδικαστεί από gamers, βετεράνους του στρατού και ακτιβιστές, οι οποίοι το χαρακτήρισαν «αποτρόπαιο», «αντισημιτικό» και «σαδιστικό».

Η οργάνωση “Campaign against Antisemitism” ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος να ριζοσπαστικοποιήσει τους νέους ενώ ο απόστρατος αξιωματικός του Βρετανικού Στρατού, Andrew Fox, το χαρακτήρισε «μια αποκαλυπτική ματιά στην σκοτεινή, σάπια καρδιά του διεθνούς φιλοπαλαιστινιακού κινήματος». Εκπρόσωπος της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας δήλωσε στο Mailonline ότι συνεργάζονται με πάροχους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αφαίρεση υλικού που σχετίζεται με την τρομοκρατία Αν το υλικό παραβιάζει τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, θα διεξαχθεί εισαγγελική έρευνα. Η Μητροπολιτική αστυνομία ανέφερε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Πηγή: Daily Mail

Επιμέλεια: Δημήτρης Σερδάρης

