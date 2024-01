Ηνωμένες Πολιτείες: Ως και 46 βαθμούς υπό το μηδέν το θερμόμετρο με χιονοθύελλες χωρίς τέλος

«Ατέλειωτη»χιονοθύελλα από τις 8 Ιανουαρίου διανύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το κύμα αρκτικών καταιγίδων έσπασε νέο ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών.

Travelling east across Iowa and very grateful for the snow ploughs! #Election2024 #IowaCaucus pic.twitter.com/00NDFB6jRG