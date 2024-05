Ινδονησία: Τέφρα σε ύψος 5.000 χλμ. εκτοξεύεται από τον κρατήρα του ηφαιστείου Ibu

To ηφαίστειο Ibu στην ανατολική Ινδονησία εξερράγη εκτοξεύοντας πύργο τέφρας σε ύψος πέντε χιλιομέτρων ενώ οι αρχές αύξησαν το επίπεδο συναγερμού στο δεύτερο υψηλότερο από την περασμένη εβδομάδα.

Χωρίς να έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί ζημιές ή θύματα, εικόνες εστιάζουν στην κορυφή του ηφαιστείου, στο νησί Χαλμαχέρα στην επαρχία Μαλούκου, ενώ ειδικοί αναφέρουν ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εκρήξεις των τελευταίων μηνών.

#WATCH : Volcano erupts in Mount Ibu island of Eastern Indonesia. #MountIbuisland #Volcano #Indonesia #VolcanoEruption pic.twitter.com/hLvGn73YnS

Η γκρι-μαύρη στήλη τέφρας παρατηρήθηκε με «ένταση προς τα δυτικά», δήλωσε ο επικεφαλής της Γεωλογικής Υπηρεσίας Muhammad Wafid και προτρέπει τους κατοίκους να φορούν μάσκες και γυαλιά όταν βγαίνουν σε εξωτερικούς χώρους για να προστατεύονται από την πτώση ηφαιστειακής τέφρας.

Το ηφαίστειο εξερράγη το Σάββατο «σε μικρότερη κλίμακα», εκτοξεύοντας λάβα.

Mount Ibu on Halmahera Island awakens with a mighty roar, spewing a 2,000-meter-high ash column.



Nature's power is on full display! 🌋#MountIbu #VolcanoEruption #Halmahera #Indonesia

