Ινδονησία – Σ. Λαβρόφ: Πολιτικό παιχνίδι τα όσα λέγονται – Τι συμβαίνει με την υγεία του (video)

Με δήλωσή του που δημοσίευσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο με πιθανό καρδιολογικό πρόβλημα.

Μάλιστα σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ρωσικού υπουργείου υπάρχει βίντεο που τον δείχνει με χαλαρή περιβολή να προετοιμάζεται όπως λέει για τη σύνοδο Κορυφής της G20, καλώντας τα διεθνή ΜΜΕ να μεταδίδουν «μόνο αληθινές πληροφορίες».

«Λοιπόν, γράφουν εδώ και περίπου δέκα χρόνια ότι ο πρόεδρος μας είναι άρρωστος», είπε ο 72χρονος Λαβρόφ, σε βίντεο όπου εμφανίζεται, ντυμένος με βερμούδα και μπλουζάκι να διαβάζει έγγραφα στο μπαλκόνι του δωματίου του. «Αυτό είναι ένα είδος παιχνιδιού που δεν είναι καινούργιο στην πολιτική», είπε.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a “political game” https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 14, 2022