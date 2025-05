Ινδικά μαχητικά εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον πακιστανικών αεροπορικών βάσεων – Σε εξέλιξη επιχείρηση αντιποίνων από το Ισλαμαμπάντ

Ινδικά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων στο Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (10/5) εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου, ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους αέρος-εδάφους εναντίον των βάσεων Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σορκότ της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

«Η Ινδία θα πρέπει τώρα να αναμένει την απάντηση μας», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού προσέθεσε πως η πλειονότητα των ινδικών πυραύλων αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα της χώρας και όσοι τη διαπέρασαν δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

Ακόμα σημείωσε ότι το Πακιστάν έχει ηλεκτρονικά αποτυπώματα όλων των πυραύλων και γνωρίζει από πού προήλθαν.

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Πεσαουάρ καθώς και στο Αμριτσάρ και στην πόλη Τζαμού στο Κασμίρ.

Όπως ανακοίνωσε η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν μετά τα ινδικά πλήγματα, ο εναέριος χώρος της χώρας θα παραμείνει κλειστός για όλους του τύπους αεροσκαφών 03:15 (τοπική ώρα, 01:15 στην Ελλάδα) έως τουλάχιστον τις 12:00 (τοπική ώρα, 10:00 στην Ελλάδα).

#BREAKING: Multiple explosions heard at Noor Khan Air Base of Pakistan Air Force in Rawalpindi – Headquarters of the Pakistan Army. Tit for Tat action by India after Pakistan Army launched attack on India Air bases and Military Stations. pic.twitter.com/L1MqRsMY9Q