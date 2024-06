Ινδία: Τρίτη πρωθυπουργική θητεία για τον Μόντι – Εξελέγη ομόφωνα από τη συμμαχία που τον στηρίζει

Και επίσημα πλέον ο Ναρέντρα Μόντι εξελέγη σήμερα ομόφωνα πρωθυπουργός της Ινδίας για τρίτη συνεχόμενη θητεία από τους βουλευτές της Εθνικής Δημοκρατικής Συμμαχίας (NDA), τον συνασπισμό που επικράτησε στις πρόσφατες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Μόντι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Ντρουπάντι Μούρμου για να δεχθεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ ένας εκπρόσωπος της κυβερνητικής συμμαχίας γνωστοποίησε ότι η ορκωμοσία έχει οριστεί για το απόγευμα της Κυριακής.

Για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία το κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) του Μόντι δεν επιτυγχάνει αυτοδυναμία και χρειάζεται την υποστήριξη περιφερειακών κομμάτων για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το BJP, το οποίο είχε μια άνετη πλειοψηφία στις δύο προηγούμενες θητείες, εξασφάλισε μόλις 240 έδρες στην Κάτω Βουλή («Λοκ Σάμπχα»), πολύ λιγότερες από τις 272 που απαιτούνται για να κυβερνήσει αυτοδύναμα.

Συνολικά, η NDA κέρδισε τις 293 από τις 543 έδρες της Λοκ Σάμπχα, ενώ η συμμαχία ΙΝΔΙΑ, με επικεφαλής το κεντρώο Κόμμα του Κογκρέσου του Ραχούλ Γκάντι συγκέντρωσε 237, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Το όνομα του Μόντι προτάθηκε από τον απερχόμενο υπουργό Άμυνας Ραχνάτ Σινγκ και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τους υπόλοιπους ηγέτες των κομμάτων της συμμαχίας.

#WATCH | At the NDA Parliamentary Party meeting, TDP chief N Chandrababu Naidu proposes the name of Narendra Modi as the Prime Minister of the country. pic.twitter.com/m5r4fL8FYK