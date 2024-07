Ινδία: Τουλάχιστον 24 νεκροί από κατολισθήσεις – Φόβοι για εκατοντάδες ανθρώπους θαμμένους κάτω από τις λάσπες

Κατολισθήσεις έπληξαν σήμερα νωρίς το πρωί περιοχές την πολιτεία Κεράλα της Ινδίας (νότια) μετά από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 24 άνθρωποι και να τραυματιστούν μέχρι στιγμής 66 άτομα, ενώ είναι πολύ πιθανόν να έχουν θαφτεί κάτω από τις λάσπες εκατοντάδες άλλοι, ανακοίνωσαν οι αρχές στην περιοχή.

🚨🇮🇳 LANDSLIDES IN KERALA, INDIA TRAP HUNDREDS



Multiple landslides in Kerala, India, have trapped hundreds of people and affected numerous homes in villages near Meppadi.



The landslides occurred amid heavy rainfall, raising concerns about the safety of the trapped individuals… pic.twitter.com/DsEcSpO94p