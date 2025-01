Ινδία: Τοξικά απόβλητα από τη «βιομηχανική τραγωδία του αιώνα» μεταφέρονται για αποτέφρωση

Οι ινδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τη μεταφορά των τοξικών αποβλήτων από την τοποθεσία όπου το 1984 σημειώθηκε το χειρότερο βιομηχανικό δυστύχημα της ιστορίας στο Μποπάλ της Ινδίας, όπου από τη διαρροή τοξικού αερίου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι.

Τα τοξικά απόβλητα μεταφέρθηκαν σε εγκαταστάσεις απόρριψης λυμάτων όπου θα χρειαστούν τρεις με εννέα μήνες για να αποτεφρωθούν.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Δεκεμβρίου του 1984 ισοκυανικό μεθύλιο διέρρευσε από ένα εργοστάσιο λιπασμάτων ιδιοκτησίας της αμερικανικής εταιρείας χημικών Union Carbide δηλητηριάζοντας περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους στο Μποπάλ, την πρωτεύουσα του ινδικού κρατιδίου Μαντία Πραντές.

Δώδεκα στεγανοποιημένα κοντέινερ, που μεταφέρουν 337 μετρικούς τόνους τοξικών αποβλήτων για αποτέφρωση, έφθασαν στο εργοστάσιο Πιταμπούρ, σε απόσταση 230 χιλιομέτρων από το Μποπάλ, εν μέσω δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, όπως δήλωσε στο Reuters ο Σουατάντρα Κουμάρ Σιχ, ο διευθυντής της υπηρεσίας αποκατάστασης από την τραγωδία του Μποπάλ.

