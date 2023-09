Ην. Βασίλειο: Αστυνομικοί παραδίδουν τα όπλα τους σε ένδειξη αλληλεγγύης συναδέλφου τους που κατηγορείται για φόνο

Αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής είναι μεταξύ ενός αυξανόμενου αριθμού αξιωματικών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που παραδίδουν τα όπλα τους ως αντίδραση για συνάδελφο τους που κατηγορήθηκε για φόνο.

Η υπουργός Εσωτερικών σήμερα (Κυριακή 24/9) υποστήριξε τους ένοπλους αστυνομικούς, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί δεν πρέπει να φοβούνται «να καταλήξουν στο εδώλιο».

Η Σουέλα Μπράβερμαν είπε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη επανεξέταση λίγες μέρες αφότου ένας ένοπλος αστυνομικός κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Chris Kaba, ενός 23χρονου μαύρου άνδρα, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε οδηγώντας στο νότιο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο.

We depend on our brave firearms officers to protect us from the most dangerous & violent in society. In the interest of public safety they have to make split-second decisions under extraordinary pressures. 1/3https://t.co/kYQlxffXdH